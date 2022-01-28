Мохаммад Хейбати — Арби Эмиев: фрибет 1000 рублей к бою турнира «Наше дело»
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Сегодня, 28 января, рамках турнира ММА «Наше дело» сразятся Мохаммад Хейбати и Арби Эмиев. Начало — не ранее 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery.
2. Скачай приложение Bettery.
3. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!
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