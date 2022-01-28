Эшли Барти — Даниэль Коллинз: прогноз Анны Чакветадзе на финал Australian Open

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Эшли Барти — Даниэль Коллинз в финале Australian Open — 2022.



Ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.88.

Где покажут матч Барти — Коллинз?

«Эшли Барти сыграет в финале Australian Open. Неожиданно её соперницей стала Даниэль Коллинз,. В полуфинале она провела просто матч мечты – подачи попадали, все атаки в корт, рисковала и заводила себя. Вряд ли два раза подряд она сможет сыграть на столь же высоком уровне, потому что Барти — очень неудобная соперница.



Почему Барти выигрывает так легко? Во-первых, она меняет постоянно ритм, а соперницы теряются, не зная, куда сыграть. У неё практически нет слабых мест. В подаче большое преимущество у Барти, поэтому если она не испугается выигрывать домашний титул, то я просто не знаю, за счёт чего Коллинз может борьбу создать.



Коллинз хорошо подавала в полуфинале, но не факт, что в финале будет точно так же. На задней линии небольшое преимущество у Барти. Скорее всего, меньше 20.5 гейма будет сыграно в этом финале».

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По какому каналу смотреть матч Надаль — Медведев?