Эшли Барти — Даниэль Коллинз: прогноз Анны Чакветадзе на финал Australian Open

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Эшли Барти — Даниэль Коллинз в финале Australian Open — 2022.
Ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.88.
Где покажут матч Барти — Коллинз?
«Эшли Барти сыграет в финале Australian Open. Неожиданно её соперницей стала Даниэль Коллинз,. В полуфинале она провела просто матч мечты – подачи попадали, все атаки в корт, рисковала и заводила себя. Вряд ли два раза подряд она сможет сыграть на столь же высоком уровне, потому что Барти — очень неудобная соперница.
Почему Барти выигрывает так легко? Во-первых, она меняет постоянно ритм, а соперницы теряются, не зная, куда сыграть. У неё практически нет слабых мест. В подаче большое преимущество у Барти, поэтому если она не испугается выигрывать домашний титул, то я просто не знаю, за счёт чего Коллинз может борьбу создать.
Коллинз хорошо подавала в полуфинале, но не факт, что в финале будет точно так же. На задней линии небольшое преимущество у Барти. Скорее всего, меньше 20.5 гейма будет сыграно в этом финале».
Прогноз Софьи Тартаковой на матч Барти — Коллинз.
Прогноз Андрея Ольховского на матч Надаль — Медведев.
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00