Эшли Барти — Даниэль Коллинз. Идеальный разогрев перед финалом Медведева и Надаля

29 января Эшли Барти и Даниэль Коллинз сыграют в матче финала Открытого чемпионата Австралии по теннису среди женщин. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Барти, коэффициент на победу австралийской спортсменки составляет 1.20. На успех Коллинз можно поставить в букмекерских конторах за 4.60.

Где покажут матч Барти — Коллинз?

Коэффициенты букмекеров на матч Эшли Барти — Даниэль Коллинз 29 января 2022 года

Аналитики не уверены, что матч финала Australian Open Эшли Барти — Даниэль Коллинз получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.95, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 1.85. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.57. Если в матче будет тай-брейк, сыграет коэффициент 4.10.

Анализ и прогноз на финал Australian Open Эшли Барти — Даниэль Коллинз (29.01.2022)

Первый месяц 2022 года подошёл к концу. Это значит, что пришла пора финалов Открытого чемпионата Австралии по теннису. 30 января в одиночном разряде среди мужчин за титул сразятся испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. А в субботу, 29 января, будут выяснять отношения женщины — Эшли Барти встретится с Даниэль Коллинз.

Несмотря на давление родных трибун, эксперты в своих прогнозах отдают явное предпочтение австралийской спортсменке. На самом деле, довольно трудно с ними спорить. Эшли является первой ракеткой мира в женском одиночном разряде. Причём отрыв от ближайшей преследовательницы — Арины Соболенко — очень мощный. И ладно бы только по рейтинговым очкам. Куда сильнее впечатляет разница в качестве тенниса.



Стоит отметить, что в Мельбурне Барти идёт крайне уверенно. Во-первых, все шесть встреч, которые ей довелось провести, завершила не более чем в двух сетах. Во-вторых, отдала своим соперницам суммарно всего 21 гейм. Это очень мало. Кое-какую борьбу сумела навязать лишь Аманда Анисимова (6:4, 6:3).



Любопытно, что после этого Барти попадались только американки. В четвертьфинале она не заметила стараний Джессики Пегулы (6:2, 6:0), а в полуфинале тоже без особых проблем разобралась с Мэдисон Кис (6:1, 6:3). Теперь на пути встала Даниэль Коллинз, для которой этот финал станет первым подобным испытанием.

Обыграв в полуфинале польку Игу Свёнтек (6:4, 6:1), Коллинз впервые преодолела эту стадию на турнире серии «Большого шлема». А здесь, в Австралии, сопернице будет обеспечена сумасшедшая поддержка трибун. То есть придётся справляться прежде всего с собой, с собственными эмоциями. Порой сделать это бывает трудно.

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Да, американка показала очень неплохую игру, здорово подавала. Свёнтек даже призналась в интервью, что сделала всё, что могла. Однако в финале с первой ракеткой мира этого вряд ли хватит. Да и не факт, что снова получится действовать столь уверенно. Дело в том, что Эшли имеет преимущество на задней линии и просто восхитительно держит подачу.



При этом австралийская теннисистка является очень неудобной соперницей. Она умело меняет ритм и темп игры, поэтому оппонентки зачастую теряются. Плюс сама обладает классной подачей и практически не имеет слабых мест. Если Эшли справится с волнением и сыграет на своём уровне (а опыт внушительный), проблемы вряд ли возникнут.



Вообще, Даниэль Коллинз имеет своеобразный стиль. Порой она ведёт себя крайне эмоционально на корте. Не стесняется кричать, нервничать. С другой стороны, на Барти такое поведение сильного эффекта производить не должно. В последнее время спортсменка стала более спокойной и устойчивой. А здесь ещё и публика должна помочь.

На наш взгляд, первая ракетка мира сумеет без особых сложностей выиграть домашний «Шлем». Однако на её лобовую победу дают скромнейшие 1.20. Одним из интересных вариантов видится победа Эшли по геймам с форой (-5) за коэффициент 1.93. Альтернативный вариант — П1 через тотал меньше 20.5 гейма за 2.00. Пять-семь геймов видятся для американки потолком.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Эшли Барти — Даниэль Коллинз 29 января 2022 года

Эшли Барти на домашнем «Шлеме» демонстрирует крайне уверенную игру. Ни одной сопернице до финала не удалось навязать ей адекватной борьбы. Австралийская спортсменка умело использует рваный темп и обладает мощной подачей. Даниэль Коллинз заслуженно прошла в полуфинале Игу Свёнтек, но все факторы играют против неё. Ждём уверенную победу Эшли.



Ставка: победа Эшли Барти с форой (-5) за 1.93.

Прогноз Андрея Ольховского на матч Надаль — Медведев.

Прогноз Софьи Тартаковой на матч Барти — Коллинз.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Барти — Коллинз.