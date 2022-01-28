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Буркина-Фасо — Тунис: прогноз амбассадора Фонбет Кирилла Дементьева на матч Кубка Африки

Буркина-Фасо — Тунис: прогноз амбассадора Фонбет Кирилла Дементьева на матч Кубка Африки
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29 января в 22:00 мск сборные Буркина-Фасо и Туниса встретятся в четвертьфинале Кубка африканских наций. Прогноз на этот матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.25.

«Кубок Африки – низовой турнир, а Буркина-Фасо и Тунис не относятся к числу команд с яркой атакой. Учитывая, что они встречаются в четвертьфинале, цена ошибки будет крайне велика. Думаю, матч получится традиционно закрытым, с большим количеством нарушений правил и, может, даже предупреждений. Я вижу либо нулевую ничью и пенальти, либо победу 1:0. Ещё я бы поставил на проход Туниса, потому как может сработать лучшая дисциплина североафриканской команды», — сказал Дементьев.

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