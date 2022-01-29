Барти — Коллинз: эксперты назвали фаворита финала Australian Open

Сегодня, 29 января, состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде. Австралийская спортсменка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Начало — не ранее 11:30 мск.
Где смотреть матч Барти — Коллинз?
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Барти, коэффициент на её победу составляет 1.20. В случае успеха сумма выигрыша со ставки в 1000 рублей составит 1200 рублей. На победу Коллинз в букмекерских конторах можно поставить за 4.60.
При этом аналитики не уверены, что финал Australian Open получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.95, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 1.85. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.57. Если в матче будет тай-брейк, сыграет коэффициент 4.10.
Прогноз Софьи Тартаковой на матч Барти — Коллинз.
Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.
Бычкова объяснила, почему считает Надаля фаворитом матча с Медведевым.
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