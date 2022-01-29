Эшли Барти — Даниэль Коллинз: где смотреть финал Australian Open, прямая трансляция матча

Сегодня, 29 января, состоится матч финала Australian Open в женском одиночном разряде. Австралийская спортсменка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Начало — не ранее 11:30 мск. Трансляцию из Австралии можно будет посмотреть в эфире телеканала Eurosport 1.

Прогноз Софьи Тартаковой на матч Барти — Коллинз.

Ранее эксперты дали прогноз, в котором выделяют фаворита в лице Барти. Коэффициент на победу австралийской спортсменки составляет 1.20. На победу Коллинз в букмекерских конторах можно поставить за 4.60.



При этом аналитики не уверены, что финал Australian Open получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.95, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 1.85. Если в матче будет тай-брейк, сыграет коэффициент 4.10.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Барти — Коллинз.



Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.



Прогноз Андрея Чеснокова на матч Медведев — Надаль.