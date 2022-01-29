Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: время начала матча, где покажут финал Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и Рафаэль Надаль из Испании. Игра состоится 30 января, начало — в 11:35 мск.

Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.

В прямом эфире финал Australian Open — 2022 можно будет посмотреть на телеканале «Евроспорт».

Медведев и Надаль ранее играли друг против друга четыре раза. Счёт по личным встречам — 3-1 в пользу испанца. При этом предыдущий матч остался за Медведевым, он выиграл в полуфинале Итогового турнира — 2020.

Эксперты отдают предпочтение Даниилу Медведеву: ставки на первую ракетку России принимаются с коэффициентом 1.52. Победа Рафаэля Надаля в финальном матче оценивается в 2.62.

Тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.90, тотал меньше 40.5 гейма — за 2.00. На пятый сет можно поставить за 3.30.

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.

Медведев оштрафован за неспортивное поведение в матче AO-2022 c Циципасом.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Надаль.