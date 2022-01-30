Елена Веснина дала прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль

Известная российская теннисистка, олимпийская чемпионка Евгения Веснина оценила шансы Даниила Медведева в финале Australian Open с Рафаэлем Надалем. Встреча пройдёт 30 января.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.56.

Какой канал покажет матч Медведев — Надаль?

«Даниил умеет действовать на длинных розыгрышах и знает, как им противостоять. Кроме того, у Дани одна из лучших подач в туре. Считаю, что в этом компоненте он Рафу превосходит. Потому в финале требуется выдерживать свою линию по тактике и грамотно подавать. Именно подача принесёт ему львиную долю относительно лёгких очков, если она будет получаться.



Не могу с уверенностью сказать, кто будет играть первым номером. Медведев — очень интересный, разносторонний теннисист. Он умеет играть от соперника. Даня готов дожидаться ошибки, отступив на три-четыре метра за заднюю линию. Это при игре с более мощными оппонентами, а может, напротив, пойти вперёд. Думаю, в финале мы увидим в большей степени борьбу нервов. Медведеву важно будет найти то место на корте, где он будет чувствовать себя комфортнее», — цитирует Веснину «RT на русском».

Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.

Ставка Софьи Тартаковой на матч Медведев — Надаль с коэффициентом 3.60.

Прогноз Евгения Кафельникова на матч Медведев — Надаль.