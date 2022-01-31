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«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз Владимира Вальдемарова на игру Кубка Франции

«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз Владимира Вальдемарова на игру Кубка Франции
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Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца».

Ставка: «Ницца» забьёт за 1.60.

«В понедельник состоится лишь один матч Кубка Франции — встреча между «ПСЖ» и «Ниццей». В этой игре хотелось бы предложить заиграть гол гостевой команды.

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«Ницца» в этом сезоне впечатляет своей атакующей игрой. Как итог — идёт на втором месте, как раз позади «ПСЖ», к тому же у «Ниццы» победная серия — шесть выигранных матчей подряд. Думаю, что в матче Кубка «ПСЖ» будет непросто. Хотя парижане сейчас тоже выглядят очень грозно, но в обороне у них до сих пор не всё идеально, а атакующие футболисты «Ниццы» — Дольберг, Тьюрам, Гуири — как раз сейчас находятся в превосходной форме.

Думаю, что в этой игре у «Ниццы» наверняка будут моменты, и один из них закончится взятием ворот», — сказал Вальдемаров.

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