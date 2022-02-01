Россия — Грузия: эксперты назвали фаворита 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу

1 февраля сборные России и Грузии встретятся в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу. Встреча состоится в Амстердаме, стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.
Где покажут матч Россия — Грузия?
Сборная России считается явным фаворитом игры. Сделать ставку на победу подопечных Сергея Скоровича предлагается с коэффициентом 1.12. Это около 84% вероятности. Победа Грузии оценивается в 14.50 (6%), ничья по итогам основного времени доступна за 9.15 (10%).
На победу сборной России с форой (-2.5 мяча) можно сделать ставку за 1.75, победа Грузии с форой (+2.5) идёт за 2.25. Коэффициент на «обе забьют» — 1.22, на красную карточку — 3.50, на удаление вратаря — 15.0.
Проход сборной России в полуфинал оценён в 1.07, итоговый успех сборной Грузии идёт за 8.20.
Прогноз на матч Россия — Грузия: игра с Украиной неизбежна.
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