Аргентина — Колумбия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022, время начала, где смотреть

2 февраля состоится матч 16-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 02:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Прогноз на матч Аргентина — Колумбия: Фалькао в Катар не поедет.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех Колумбии оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.35.
Букмекеры уверены, что матч Аргентина — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.
Прогноз на матч Бразилия — Парагвай.
Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла с коэффициентом 2.02.
Пике: если Холанд хочет выиграть «Золотой мяч», не стоит переходить в команду к Мбаппе.
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