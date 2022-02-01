Уругвай — Венесуэла: где покажут матч отбора ЧМ-2022, кто победит, прогнозы и ставки

В ночь с 1 на 2 февраля состоится матч 16-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Венесуэлы. Начало встречи — в 02:00 мск. В России прямую видеотрансляцию встречи онлайн можно будет увидеть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Ставка на матч Уругвай — Венесуэла с коэффициентом 2.02.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу уругвайцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех венесуэльцев эксперты оценили в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.



Букмекеры сомневаются, что матч Уругвай — Венесуэла получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Ставка на то, что обе команды забьют, оценена в 2.55.



Сборная Уругвая занимает 5-е место в отборочной группе на ЧМ-2022. Подопечные Диего Мартина Алонсо в 15 матчах набрали 19 очков. Венесуэла после 15 матчей имеет в своём активе 10 очков и располагается на последнем, 10-м месте. Команда потеряла шансы на выход на мундиаль.

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