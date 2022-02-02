«Райо Вальекано» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Райо Вальекано» — «Мальорка».
Ставка: победа «Райо Вальекано» за 2.06.
«Райо Вальекано» в этом сезоне здорово проводит турнир Примеры после возвращения из Сегунды. Столичный клуб записал на свой счёт девять побед и четыре мирных исхода, которые принесли 31 очко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Валенсия» — «Кадис».
У сегодняшнего противника четыре победы и восемь мирных исходов, что принесло 20 очков и 17-е место в турнирной таблице. После ничьей с «Сельтой» «киноварные» потерпели четыре поражения подряд. Ужасно выглядит линия атаки, которая забивает меньше гола за игру в среднем.
В трёх последних турах «великаны» подсели – два поражения и ничья с «Бетисом». В прошлом году сегодняшние противники встречались дважды – обе игры в Мадриде завершились результативно – в первой игре победили чёрно-красные, после чего успех праздновали «пчёлы».
Я считаю, что обе команды уже добились серьёзного успеха – новички Ла Лиги попали в топ-8 команд Кубка Испании и постараются приложить все силы, чтобы пройти дальше. Предполагаю, что «Райо Вальекано» сумеет добыть победу за счёт поддержки трибун и лучшего физического и морального состояния», — сказал Мостовой.
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