«Селтик» — «Рейнджерс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Шотландии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Шотландии «Селтик» — «Рейнджерс».
Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 1.70.
«Действующий чемпион Шотландии, 55-кратный обладатель этого титула в 24-м туре встречается в гостях со своим главным антагонистом. Самое знаменитое дерби Шотландии, Old Firm Derby. Клубы разделены и по религиозным пристрастиям: «Селтик» — клуб католиков, «Рейнджерс» поддерживают протестанты.
Ещё один прогноз на матч «Селтик» — «Рейнджерс»: с Джеррардом было веселее.
В случае победы хозяева выйдут в лидеры Премьершипа. Но статистика последних личных встреч между клубом Анге Постекоглу и бывшим клубом Джеррарда, который сейчас тренирует ван Бронкхорст, на стороне гостей. В последний раз «Селтик» брал верх над «Рейнджерс» в 2019-м. Их прошлая встреча на поле «Рейнджерс» завершилась победой хозяев 1:0. А вот дома «Селтик» играет крайне надёжно — ноль в графе поражений и всего два пропущенных мяча. Так что «Рейнджерс» будет непросто на выезде. Впрочем, «протестанты» и сами пропускают меньше гола за игру», — сказал Аскеров.
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