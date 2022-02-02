«Бенфика» — «Жил Висенте»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Португалии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 20-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Жил Висенте».
Ставка: обе забьют за 2.15.
«Не в лучшем психологическом состоянии «Бенфика» подходит к домашнему туру в чемпионате Португалии. Накануне был проигрыш в финале Кубка Лиги от принципиального соперника «Спортинга» и проигрыш абсолютно заслуженный. Здесь конечно на «орлов» проблемы навалились как снежный ком.
Ещё один прогноз на матч «Бенфика» — «Жил Висенте»: вот это весело!
Сначала были слабые результаты, увольнение Жезуша и назначение Вериссимо. Теперь же есть проблемы по составу. По разным причинам (травмы и сборные) вне игры основные защитники Отаменди и Вериссимо, а также Нуньес (лучший бомбардир) и Сеферович. Хорошая новость — возвращение Рафы (второй бомбардир и лучший ассистент), который перенес коронавирус. «Бенфика» худшая из команд большой тройки по сухим матчам, в сыгранных 19 турах в 7 не пропускала, а в 9 домашних играх в 7 пропускала.
«Жил Висенте» — непростой соперник, который вполне способен воспользоваться любым шансом для взятия ворот. В сыгранных 19 турах в 15 забивали, а в гостях забивали в 8 из 9 случаев. Кроме нападающего Мурило (2 гола) других проблем по составу нет.
«Бенфике» необходимо возвращаться в борьбу, если не за чемпионство, то хотя бы за второе место, чтобы не играть стыковые матчи за Лигу чемпионов. С учетом возвращения Рафы шансов на гол будет больше, но с учетом пропусков в обороне сыграть на ноль будет снова сложно. В общем ожидаю непростого матча для хозяев, возможно победы, но через обмен забитыми мячами», — сказал Туров.
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.
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