«Атлетик» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид.



Ставка: ничья или победа «Реала» в один гол за 2.37.



«Атлетик» стартовал в Кубке Испании с победы над «Манчей», с которой баски разобрались легко. После этого «львы» на стадии 1/8 финала сумели показать свой кубковый характер и в дополнительное время переиграли «Барселону».

Где покажут матч «Атлетик» — «Реал»?

«Реал» уже с трофеем в этом году – в Саудовской Аравии Мадрид сумел добыть Суперкубок страны. В чемпионате Примеры «сливочные» уверенно лидируют.



Бильбао уже традиционно расположились в середине турнирной таблицы. На счету «красно-белых» 31 балл, что на 19 меньше, чем у лидера. «Белые» добыли 15 викторий и записали на свой счет 50 очков. Примечательно, что в текущем сезоне команды встречались три раза и все матчи выиграл столичный коллектив.



Бильбао всегда доставлял проблемы ведущим клубам Испании, чего я не могу исключать и сегодня. «Атлетик» всегда славился кубковым характером, что может отразиться на результате матча. Впрочем, отдам предпочтение столице Испании, но подстрахую ставку», — сказал Мостовой.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.

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