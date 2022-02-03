«Атлетик» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья или победа «Реала» в один гол за 2.37.
«Атлетик» стартовал в Кубке Испании с победы над «Манчей», с которой баски разобрались легко. После этого «львы» на стадии 1/8 финала сумели показать свой кубковый характер и в дополнительное время переиграли «Барселону».
Где покажут матч «Атлетик» — «Реал»?
«Реал» уже с трофеем в этом году – в Саудовской Аравии Мадрид сумел добыть Суперкубок страны. В чемпионате Примеры «сливочные» уверенно лидируют.
Бильбао уже традиционно расположились в середине турнирной таблицы. На счету «красно-белых» 31 балл, что на 19 меньше, чем у лидера. «Белые» добыли 15 викторий и записали на свой счет 50 очков. Примечательно, что в текущем сезоне команды встречались три раза и все матчи выиграл столичный коллектив.
Бильбао всегда доставлял проблемы ведущим клубам Испании, чего я не могу исключать и сегодня. «Атлетик» всегда славился кубковым характером, что может отразиться на результате матча. Впрочем, отдам предпочтение столице Испании, но подстрахую ставку», — сказал Мостовой.
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.
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