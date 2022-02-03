Камерун — Египет: прогноз Ивана Млечного на игру 1/2 финала Кубка Африки

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка африканских наций Камерун — Египет.



Ставка: Камерун не проиграет и ТМ 2.5 за 1.75.



«К своему логическому завершению подходит Кубок африканских наций, и сейчас хочется поговорить про матч между сборными Камеруна и Египта. Достаточно интересный матч нас с вами ожидает, потому что если в первом полуфинале всё предельно понятно, то в этой встрече даже при условии, что Камерун является фаворитом у букмекеров, ситуация очень неоднозначная, но обо всём по порядку.

Где смотреть матч Камерун — Египет?

Сборная Камеруна достаточно уверенно прошла группу, забив больше всех команд на всём турнире. При этом они постоянно пропускали, и матч 1/8 финала с Коморскими островами стал для них очень хорошей встряской. Сборная Камеруна умудрилась выиграть всего лишь со счётом 2:1 при условии, что Коморские острова остались в меньшинстве в самом начале встречи, а в воротах у них всю игру стоял полевой игрок, так как все вратари слегли с коронавирусом. Да и сравнять счёт сборная Коморских островов тоже могла. И после этой пощёчины сборная Камеруна собралась и провела достаточно уверенный матч с Гамбией. Победа со счётом 2:0, но что самое главное — команда наконец-то сохранила свои ворота сухими.



Сборная Египта умудрилась проиграть стартовый матч, но затем одержала победу в двух встречах и вышла из группы со второго места. Дальше в 1/8 по пенальти был пройден Кот-д`Ивуар, а затем в овертаймах в 1/4 финала египтяне одолели сборную Марокко. Главное, что хочется отметить: за пять матчей на этом турнире команда забила всего лишь три мяча в основное время.



Сборная Камеруна, как я уже говорил, наоборот, забивает очень много, но главное, что ближе к финалу они стали понимать, что и свои ворота тоже нужно сохранять сухими, поэтому большого количества голов от этой встречи мы не ждём, всё-таки очень велика цена ошибки. Но и букмекеры это понимают, поэтому стандартный тотал меньше 2.5 предлагается по ничтожно маленькому коэффициенту, поэтому предлагаю сыграть его вместе с Камеруном. Мой прогноз на этот матч — Камерун не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5. Всё-таки камерунцы сейчас в очень хорошей форме и прилично разогнались по ходу этого турнира. А самое главное — КАН проходит в Камеруне, поэтому мне кажется, что по итогам этого матча в финал пройдут именно хозяева», — сказал Млечный.

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