Валерий Газзаев дал прогноз на матч Украина — Россия в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Экс главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев дал прогноз на полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором встретятся Украина и Россия.

Ставка: победа сборной России за 1.35.

«Все мы будем болеть за Россию. В последние годы наш мини-футбол многого добился. Россия должна победить.

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У спорта нет национальности. В любых видах. Бразилец Диего Коста играл за сборную Испании по футболу. Украинские спортсмены выступают за Россию. И наоборот. Мы не должны превращать политику в спорт. Наоборот, спорт — это инструмент сближения.



Да, на данный момент с Украиной непростые отношения, но впереди полуфинал, каждый будет болеть за свою страну. Не нужно рассматривать спорт через политику. Он должен объединять», — цитирует Газзаева Legalbet.

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