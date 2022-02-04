Валерий Газзаев дал прогноз на матч Украина — Россия в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Экс главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев дал прогноз на полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором встретятся Украина и Россия.
Ставка: победа сборной России за 1.35.
«Все мы будем болеть за Россию. В последние годы наш мини-футбол многого добился. Россия должна победить.
Украина — Россия: когда начало, где покажут в прямом эфире?
У спорта нет национальности. В любых видах. Бразилец Диего Коста играл за сборную Испании по футболу. Украинские спортсмены выступают за Россию. И наоборот. Мы не должны превращать политику в спорт. Наоборот, спорт — это инструмент сближения.
Да, на данный момент с Украиной непростые отношения, но впереди полуфинал, каждый будет болеть за свою страну. Не нужно рассматривать спорт через политику. Он должен объединять», — цитирует Газзаева Legalbet.
Эксперты назвали фаворита ЧЕ по мини-футболу перед полуфиналами.
Россия и Украина сыграют в полуфинале Евро по мини-футболу. УЕФА в шоке!
Червиченко: вся Украина будет в истерии перед матчем с Россией.
- 4 февраля 2022
-
09:00
-
08:00
- 3 февраля 2022
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:24
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
00:26
- 1 февраля 2022
-
21:02