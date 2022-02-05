Олимпиада в Пекине. Светлана Слепцова сделала прогноз на смешанную эстафету в биатлоне

Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Слепцова сделала прогноз на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине. За сборную России побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Ставка: сборная России попадёт на подиум за 3.00.
По какому каналу покажут смешанную эстафету в биатлоне?
«По составу сборной России всё вполне ожидаемо, ничего нового. Не моё дело обсуждать решения тренеров, соглашаться с ними или нет. Состав определяют тренеры на месте. Кто лучше готов, тот и бежит.
В биатлоне всякое бывает, а тут ещё и эстафета. Ну, думаю, что за бронзу точно можем бороться. Это как минимум. А там уже как карта ляжет».
Смешанная эстафета по биатлону на зимней Олимпиаде в Пекине состоится 12 февраля. Начало запланировано на 12:00 мск.
Эксперты назвали фаворитов смешанной гонки на ОИ-2022.
Прогноз Ольги Зайцевой на смешанную эстафету.
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