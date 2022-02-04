Эксперты назвали шансы сборной России выиграть ЧЕ по футзалу после победы над Украиной

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины в полуфинале чемпионата Европы со счётом 3:2. Подопечные Сергея Скоровича пробились в финал.
Чудо-гол, отражённый пенальти и валидольная концовка. Россия – в финале Евро!
Соперник сборной России определится сегодня в матче команд Испании и Португалии. Встреча начнётся в 22:00 мск. Победитель выйдет в финал, проигравший сразится с Украиной за третье место.
Эксперты обновили линию на победителя турнира. Сборная России по-прежнему считается фаворитом. Теперь заключить пари на победу нашей команды предлагается с коэффициентом 1.85: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1850 рублей.
Если чемпионом станет любой другой коллектив, зайдёт коэффициент 1.90. Поставить на победу Испании предлагается за 2.70, а на победу Португалии — за 5.00.
Финал чемпионата Европы по футзалу состоится 6 февраля.
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