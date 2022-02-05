«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» в 21-м туре немецкой Бундеслиги.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.03.

«В Бундеслиге «Бавария» встречается с «РБ Лейпциг». Первое такое серьёзное испытание для Доменико Тедеско. После того как он возглавил «Лейпциг», команда прибавила, что для меня было ожидаемо.

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Думаю, что «Бавария» — это совершенно другого уровня вызов, событие. Очевидно, что «Бавария» будет набирать форму к Лиге чемпионов. «Бавария», конечно же, фаворит этого матча.



С учётом того, что «Бавария» играет дома и для Тедеско это такой первый серьёзный опыт будет, ставить надо на «Баварию». Букмекеры прогнозируют очень выразительный тотал, поэтому я бы взял просто победу «Баварии» с форой (-1.5) и коэффициентом 2.03.



Мне кажется, что это лучшая ставка на такую игру. У Мюнхена есть все возможности, чтобы спокойно разобраться с «Лейпцигом».

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