«Осасуна» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» и тотал больше 1.5 гола за 3.10.

«Осасуна» мощно стартовала в новом сезоне, где порадовала результатами и дала надежду на выход в еврокубки, но, видимо, этой мечте не суждено сбыться.

«Магия Кубка Англии. Мы в восторге». Тренер «Мидлсбро» — о победе над «МЮ».

За 22 тура текущего первенства на счету памплонцев по семь побед и ничьих, которые принесли 28 очков и 11-е место в турнирной таблице. В 2022 году сине-гранатовые дважды проиграли и дважды добились успеха – с «Кадисом» и «Гранадой».



«Севилья» после 22 туров ещё имеет шансы побороться за первую позицию в турнирной таблице. На счету нервионцев 13 викторий и семь ничьих, что соответствует 46 баллам. Не могу не отметить лучший в лиге показатель коллектива в линии обороны.



В четырёх последних очных матчах «Севилья» была сильнее, при этом в трёх последних встречах не позволила противнику даже забить.



В этой игре очки нужны и той, и другой команде, при этом я отдам предпочтение севильцам, у которых внушительная скамейка, да и класс исполнителей повыше, чем у памплонцев. Ожидаю атакующий футбол и забитые мячи в исполнении команд, при этом вижу победу красно-белых. Моя ставка – победа «Севильи» + тотал больше 1.5 гола».

Ставка на матч «Осасуна» — «Севилья» с коэффициентом 2.29.

Где покажут матч «Барселона» — «Атлетико»?

Конте: мне не нравится говорить о борьбе за место в ЛЧ, хочу стать чемпионом.