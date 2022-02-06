«Ювентус» — «Верона»: ставка Максима Калиниченко на матч 24-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Верона».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.59.

«В итальянском чемпионате встречаются «Ювентус» и «Верона». Это игра двух команд из первой половины таблицы. Но, конечно, думаю, фаворит здесь очевиден.

«Весёлый парень, очень открытый». Главный тренер «Базеля» — о Чалове.

«Ювентус» потихоньку начал подъём к верхушке Серии А. Сейчас туринцы уже стоят на пятом месте, имея небольшой отрыв от «Ромы» с шестой позиции. А вот «Аталанта» с четвёртого места опережает «старую синьору» на минимальное количество баллов. Так что скоро команда Аллегри может попасть и в топ-4.



Начала оживать команда Аллегри. Совсем неуверенный футбол она показывала на старте сезона. Победы с минимальным счётом, частые ничьи. Всё это и привело к отрыву нескольких команд от частого претендента на скудетто. Но ситуация начала исправляться. Как минимум за выход в Лигу чемпионов «Ювентус» точно поборется.



«Верона» — крепкий середняк в Серии А, который звёзд с неба не хватает. Подгребает клуб своих конкурентов, стоящих ниже. Часто набирают очки веронцы с трудом. Но своего команда добивается. Сейчас она идёт девятой в таблице. Часто клуб обыгрывает соперников в один мяч.



В общем, «Верона» — команда не такая простая. В игре с ней нельзя рассчитывать на лёгкую прогулку. Однако «Ювентус» набрал форму. Туринцы очень прагматично стали играть. Думаю, дома они выступят ещё лучше.



Рассчитываю, что в этом матче «Ювентус» не только победит, а ещё и сделает это с сухим счётом. Может, «Верона» много и не пропустит. Однако и самой забить ей, думаю, не удастся. Ставлю на победу «Ювентуса» всухую».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Атлетико».

Василий Уткин дал прогноз на матч Сенегал — Египет.

«Боруссия Д» — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко.