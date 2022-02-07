Анатолий Хованцев дал прогноз на мужскую индивидуальную гонку по биатлону на ОИ-2022

Экс главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сделал прогноз на мужскую индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине.
Ставка: Александр Логинов попадёт в топ-6 за 2.00.
«Тренеры дают шанс Цветкову, он может хорошо отстрелять. На спринте его заменит Серохвостов. Это наш оптимальный состав из того, что есть.
Биатлон на ОИ-2022: когда начало мужской индивидуальной гонки, какой канал покажет?
Шансов на медали у наших ребят больше, чем у девчонок. У этого состава упор сделан на стрельбу. Надо чисто отстрелять.
Логинов умеет собираться на дальних дистанциях, поэтому я своё предпочтение отдаю ему. Серохвостова берегут, потому что он пока не готов хорошо отработать все четыре рубежа. Он ещё добавит. Хотя по скорости он конкурентоспособен», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине.
Прогноз Дмитрия Губерниева на мужскую индивидуальную гонку.
Эксперты оценили шансы россиян попасть на подиум в мужской индивидуальной гонке ОИ-2022.
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