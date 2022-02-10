«Ювентус» — «Сассуоло»: ставка Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Сассуоло».
Ставка: победа «Ювентуса» и обе команды забьют за 3.00.
«Ювентус» примет дома «Сассуоло» в четвертьфинале Кубка Италии. Явный фаворит этой встречи, думаю, всем ясен.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Аталанта» — «Фиорентина».
«Ювентус» набрал ход. После последнего тура туринцы поднялись в топ-4 Серии А впервые в сезоне. В 13 играх у «старой синьоры» всего одно поражение от лидера – «Интера». В большинстве остальных игр она смогла победить.
Ну а «Сассуоло» — довольно весёлый клуб, к чему уже почти все привыкли. Сейчас он чередует и победы, и ничьи, и поражения. Располагается команда чуть ниже середины таблицы. Обыгрывала она недавно только аутсайдеров турнира.
Нынешний «Сассуоло» не так стабилен в своих матчах. Может он и обыграть сильного соперника, и уступить – слабому. И победить, и проиграть клуб тоже может и с большим, и с малым количеством голов.
А вот «Ювентус» выступает достаточно прагматично, редко пропускает и не играет с крупным счётом. Однако я рискну предположить, что «Сассуоло» сможет хотя бы раз огорчить оборону туринцев. Ну а команда Аллегри всё равно обязана побеждать в этой встрече.
Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, а выиграет «Ювентус», — сказал Калиниченко.
Ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.30.
Сарри: Кубок Италии — один из самых неспортивных турниров в мире.
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