«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лестер».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.



«Думаю, что будет очень интересная игра. Во-первых, для «Ливерпуля» здорово, что игра будет в четверг, 10-го числа. Потому что финалисты Кубка Африки и топовые футболисты Клоппа – Мане и Салах – смогут немного отдохнуть и с новыми силами броситься в бой.

«Ливерпуль» — «Лестер»: когда начало, где смотреть?

Я думал, что потеря этих футболистов для «Ливерпуля» будет болезненной. Но нет: даже без них команда почти в каждой игре забивает по 3 гола, в атаке выглядит очень хорошо. Жота и Фирмино всегда на высоком уровне, а вот на позиции Салаха справа выступали разные футболисты, в том числе и Минамино (главный герой кубковой встречи с «Лестером»). Думаю, египтянину будет несложно сразу войти в стартовый состав, в отличие от Мане.



Как бы там ни было, «Ливерпуль» в хорошей форме, создаёт много моментов. Естественно, эти двое усилят команду. Впереди будет ещё больше конкуренции. «Ливерпуль» будет играть очень агрессивно.



«Лестер» идёт на 10-м месте в АПЛ и почти всегда играет весело. Очень редко в матчах «Лестера» не проходит ставка на ОЗ. В плане результата команда непредсказуема, но в плане создания моментов «Лестер» всегда интересен.



В последний раз обмен голами не проходил в декабре, когда сначала команды в Кубке сыграли 3:3, а потом «Лестер» дома принимал «Ливерпуль» (Салах не забил пенальти, матч закончился со счётом 1:0). Но после этого всегда голы, голы и ещё раз голы. Здорово выглядят Тилеманс с Мэддисоном в центре поля, Варди – само собой, плюс Ихеаначо, Дака начал забивать. Жду интересную и верховую игру. «Лестер» не боится никого», — сказал Мор.

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