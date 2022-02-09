«Ливерпуль» — «Лестер». Мохамед Салах опасен в гневе

10 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех лестерцев оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Лестер»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 10 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» (10.02.2022)

Кубок Африки порадовал эмоциональными матчами. Вскоре наступит пора еврокубковых состязаний, а пока всё внимание на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге 10 февраля состоится две встречи 24-го тура. В одной из них «Ливерпуль» примет «Лестер». Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 22:45 мск.

Мохамед Салах вернулся в расположение мерсисайдского клуба с медалью Кубка африканских наций и уже заявил о готовности принять участие в матче с «Лестером». Египтянин прекрасно выступил на международной арене, но сумел добыть только серебро. В финале его сборная уступила Сенегалу (0:0, по пенальти 2:4).



Золото досталось другому игроку красных — Садио Мане. Сенегалец не сумел реализовать пенальти на седьмой минуте матча (отличился Салах, который подсказал голкиперу возможное направление удара). Однако исправился в серии 11-метровых. Мощным выстрелом поразил левый от себя угол, чем принёс победу своей сборной в турнире.



Оба форварда являются лидерами не только в национальных командах, но и в «Ливерпуле». На двоих наколотили 24 мяча и отдали 10 результативных передач за 20 матчей чемпионата Англии. Из них 16 голов и девять голевых передач записал на свой счёт Мохамед Салах. В АПЛ ему просто нет равных. Единолично возглавляет таблицу бомбардиров.

Впрочем, отсутствия двух основных нападающих мерсисайдцы будто не заметили. В перенесённом матче 1/2 финала Кубка английской лиги уверенно одолели «Арсенал» (2:0). Оба гола забил Диогу Жота с передач Трента Александер-Арнольда. На стадии 1/16 финала Кубка Англии также порадовали. Победили «Кардифф Сити» (3:1).



В двух последних турах АПЛ подопечные Юргена Клоппа тоже не сильно горевали по Салаху и Мане. Разгромили «Брентфорд» (3:0) и обыграли «Кристал Пэлас» (3:1). Благодаря таким результатам твёрдо закрепились на второй строчке в таблице. До лидирующего «Ман Сити» отставание всё ещё большое — девять очков. Но есть игра в запасе.



У «Лестера» обстановка менее позитивная. На стадии 1/16 финала Кубка Англии разгромно уступил «Ноттингем Форест» (1:4). Состав был абсолютно боевой. Единственный игрок основы, не появившийся на поле — Джейми Варди. Форвард получил серьёзную травму в матче 20-го тура АПЛ, как раз с «Ливерпулем» (1:0), и будет восстанавливаться ещё долгое время.

Поражение от коллектива из Чемпионшипа сильно ударило по имиджу действующего обладателя Кубка Англии. Четыре пропущенных мяча — совсем не дело. В первенстве ситуация с обороной обстоит не лучше. За 20 встреч подопечные Брендана Роджерса пропустили 37 голов. В плей-офф Лиги Европы не пробрались по той же причине, пропустили за шесть матчей группового этапа 11 мячей.

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В последних двух играх чемпионата Англии «лисы» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (2:3) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). В обоих случаях упустили победу под самый занавес. Поразительно. У них есть опытный Каспер Шмейхель, который не первый год демонстрирует высочайший уровень вратарского мастерства. Защитники стараются и нередко выдают отличные отрезки. А по итогу — только успевают вынимать из своей сетки.



Не стоит забывать про Кубок лиги Англии, из которого синие вылетели на стадии 1/4 финала. Поражение потерпели опять-таки от «Ливерпуля» (3:3, по пенальти 4:5). На второй тайм уходили уверенно ведя в счёте (3:1). Затем пропустили на 68-й и 95-й минутах и оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти. А ведь тогда не играли ни Мане, ни Салах, зато феерил Варди.



В грядущем противостоянии отчётливо проглядывается фаворит. Мерсисайдцы хорошо выступили в кубковых соревнованиях и в чемпионате Англии. Продемонстрировали отличную результативность и порадовали высоким качеством игры. Плюс вернулись Салах и Мане. Поразить ворота противника будет на порядок проще.

Думаем, можно даже взять Ф1(-1.5) за 1.72. Дело ещё и в том, что лестерцы обезоружены. Джейми Варди отсутствует из-за травмы, следовательно в нападении будет не хватать остроты. Да и оборонительная линия сильно хворает. Взяла вредную привычку пропускать на последних минутах. Если уж клубу из Чемпионшипа разгромно уступили, то сыграть на равных с красными вовсе утопия.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 10 февраля 2022 года

«Ливерпуль» знает толк в атакующем футболе. Даже без Салаха и Мане одержал уверенные победы в последних двух матчах АПЛ и кубковых встречах. С египтянином будет ещё лучше, он — лидер команды. «Лестер» потерял важнейший актив — Джейми Варди, а также испытывает проблемы защитного характера. Как бы ни старался Каспер Шмейхель, от мерсисайдской дружины ему ворота не спасти.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.72.

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