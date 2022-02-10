«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 3.60.
«Вулверхэмптон» преследует еврокубковую зону, отстав от места внутри неё на два балла. У команды замечательно идёт игра в обороне, поскольку пропущено лишь 16 мячей. В последних играх клуб побеждал, в прошлый раз он оказался сильнее «Брентфорда» со счётом 2:1.
Прогноз Александра Елагина на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал».
«Арсенал» идёт в шестёрке сильнейших на сегодняшний день, но что-то мне подсказывает, что он будет постепенно скатываться. Очень не нравится мне игра коллектива в этом году — «пушкари» проиграли пять предыдущих противостояний, причём в четырёх из них не смогли отличиться.
На мой взгляд, в этой паре всё не так очевидно и неплохие шансы на очки будут у хозяев поля. Более того, я и вовсе отдам им предпочтение, дома они могут обыграть потерявший форму лондонский клуб.
Помимо этого, «волки» оказывались сильнее в двух прошлых очных матчах, так что обыгрывать «канониров» они умеют. К тому же сейчас стабильно набирают по три балла», — сказал Павлюченко.
Прогноз Романа Нагучева на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Аталанта» — «Фиорентина».
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