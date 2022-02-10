Канада — Германия: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного турнира Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Канада – Германия.
Ставка: победа Германии в матче за 2.70.
«Ещё совсем недавно серебряные призёры прошлой Олимпиады, что называется, сидели и не жужжали. Третье место в группе являлось одновременно и задачей-минимум, и задачей-максимум. Главным в групповом турнире для гордых тевтонов было совсем уж не дать Америке с Канадой закатать себя под лёд.
Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Канада — Германия.
И тут вдруг обстановка резко поменялась, и уже совсем не является фантастикой предположение, что Германия в групповом турнире может напихать обоим североамериканским представителям.
Мы помним, что в Пхенчхане канадцы были совсем не канадскими. Нет, в группе они победили и швейцарцев, и, прости господи, корейцев. И даже пересидели в четвертьфинале финскую сборную, но в полуфинале были биты немцами. Что-то подобное следует ждать и на этот раз. Предположу, что нынешние представители родоначальников будут хорошо, до печёнок, проинформированы о полуфинальном поражении от немцев на предыдущей Олимпиаде, что придаст матчу дополнительную интригу. Но не будем забывать и того факта, что сборная Германии готовилась к Пекину практически в том же составе, в каком в него в итоге и приехала. Да, у немцев не будет ломового первого звена во главе с неутомимым Драйзайтлем, не будет Томаса Грайсса в воротах, но всё остальное-то будет. А у Канады, считай, не будет ничего.
Поэтому ставлю на достаточно весёлый результат, а именно на победу в стартовом матче более слаженной и сыгранной немецкой команды. Как раз за счёт слаженности и сыгранности. Пусть эта победа будет вымученной и выстраданной, пусть она будет минимальной по счёту. Пусть даже, чёрт побери, немцы выиграют за пределами основного времени, но они в итоге победят. Не верите? Сам не верю, но хочу верить», — сказал Лебедев.
Егор Яковлев: швейцарцы, в принципе, ничем не удивили.
Ставка на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 2.65.
Фетисов — о поступке Слепышева: нельзя ставить свои интересы выше интересов команды.
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