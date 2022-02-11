Швеция — Словакия: прогноз Максима Лебедева на игру Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Швеция — Словакия.



Ставка: победа Швеции за 1.53.



«Шведы всегда будут шведами, какие бы Солт-Лейк-Сити ни падали им на голову и какие бы белорусы ни возили их мордами об лёд. Вот и в стартовом матче на Олимпиаде скандинавы быстренько закинули латышам три шайбы, а потом положили на хоккей. А ведь играть ещё оставалось почти два полных периода, и за это время рижское «Динамо», переодетое в майки сборной Латвии, две шайбы отыграло. Понятно, что шведы в любой момент могли добавить, так они и в Солт-Лейк-Сити могли добавить, но тогда что-то не добавилось.



Тем не менее три очка шведы набрали, а после матча финнов стало понятно, что в этой группе суровых неожиданностей ждать не следует. Что шведы и финны разыграют первое место, что, скорее всего, именно из этой группы выйдет та единственная вторая команда, вышедшая напрямую в четвертьфинал. Иными словами, только в заключительный игровой день в этой группе будет что-то интересное, а пока надо потерпеть и поиграть на маленьких коэффициентах, но с практически гарантированным результатом.



Именно таким мне и видится предстоящий матч между шведами и словаками. Словаки, конечно, парни боевитые, но оборона у них как дуршлаг, и финны сквозь эти дырки просачивались без всяких проблем. Шведам, конечно, будет потяжелее, потому что работу над ошибками после финнов словаки, конечно же, провели. Но вряд ли смогут исправить всё, а значит, шведы должны выиграть без особого напряга и в присущей для себя манере, когда результат делается в первом периоде, а потом с разной степенью успешности удерживается, и лишь при необходимости врубается повышенная передача.



Итак, победа шведов, уверенная по игре, но достаточно скромная по счёту, вполне возможно, что и в одну шайбу. Но при этом точно в основное время», — сказал Лебедев.