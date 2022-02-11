«РБ Лейпциг» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кёльн» в 22-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.71.



«В Бундеслиге «РБ Лейпциг» сыграет с «Кёльном». Интересная игра, которая для «Лейпцига» очень важна с той точки зрения, что нужно показать, чему он научился в игре с «Баварией».

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Возможности «Кёльна», на мой взгляд, ограничены. Несмотря на поражение от «Баварии», команда Тедеско должна сохранять определённый энтузиазм. Победа с форой (-1) для домашнего матча с коэффициентом 1.71, на мой взгляд, выглядит просто великолепно», — сказал Андронов.

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