Василий Уткин дал прогноз на матч «Наполи» — «Интер» в Серии А

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Василий Уткин дал свой прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.
«Интер» и «Наполи» входят в четвёрку самых результативных команд чемпионата Италии. «Нерадзурри» не смогли отличиться только в одном матче, «адзурри» – в трёх. Ставка на голы обеих команд проходила в четырёх последних очных противостояниях в Неаполе.
«Интер» назвал условия, при которых продлит контракт с Санчесом.
Нет оснований предполагать, что картина мира изменится перед новой встречей лидеров чемпионата Италии. Атака у обеих команд выстроена лучше обороны, поэтому болельщики могут ждать результативную игру», — считает Уткин.
Напомним, что встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Игроки «Ромы» недовольны Моуринью.
«Ювентус» подпишет Погба, если тот согласится на снижение зарплаты.
- 12 февраля 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
05:00
-
02:34
-
01:54
- 11 февраля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:00
- 10 февраля 2022
-
23:00
-
21:00
-
19:55