Василий Уткин дал прогноз на матч «Наполи» — «Интер» в Серии А

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Василий Уткин дал свой прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.



«Интер» и «Наполи» входят в четвёрку самых результативных команд чемпионата Италии. «Нерадзурри» не смогли отличиться только в одном матче, «адзурри» – в трёх. Ставка на голы обеих команд проходила в четырёх последних очных противостояниях в Неаполе.

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Нет оснований предполагать, что картина мира изменится перед новой встречей лидеров чемпионата Италии. Атака у обеих команд выстроена лучше обороны, поэтому болельщики могут ждать результативную игру», — считает Уткин.

Напомним, что встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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