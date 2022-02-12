Биатлон на ОИ-2022: Владимир Драчёв сделал прогноз на мужскую спринтерскую гонку

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал прогноз на мужской спринт на 10 км на ОИ-2022. Драчёв выразил мнение, что бороться за медали будет только один спортсмен из России.

Ставка: Александр Логинов попадёт на подиум за 3.20.

«Состав у сборной России на спринт самый сильный из всех возможный. Индивидуальную гонку бежал Халили, теперь Карима заменил Серохвостов. Даниил — молодец, он здорово отработал первый сезон на такой уровень.

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Это талантливый, перспективный спортсмен. Естественно, в спринте что-то может не пойти. Но он станет лидером сборной России в следующие четыре года.



Надеюсь, что в спринте мы сможем побороться. Большая надежда у меня на Сашу Логинова — только он претендует на подиум. Остальным будет сложнее, как мне кажется. Они будут претендовать максимум на шестые-десятые места», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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