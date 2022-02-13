«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».

Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» за 2.42.

«Лестер» располагается в середине таблицы и проводит достаточно скомканный сезон. Единственное, дома хотя бы какие-то положительные результаты проглядываются — тут коллектив выиграл пять игр из семи. В прошлый раз он без шансов проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2.



«Вест Хэм» очень нравится мне в нынешнем сезоне. Команда не боится никого и заслуженно сражается за место в Лиге чемпионов, правда, отставание от тройки сильнейших достигло семи очков. Несколько дней назад клуб на классе переиграл «Уотфорд» (1:0) в рамках регулярного первенства.



На мой взгляд, «лисы» не справятся сегодня с разогнавшимся противником. Игра у них особо не идёт и лишь эпизодами проскальзывают хорошие комбинации. Думаю, что в этой паре вскрыть надёжную оборону противника не получится.



К тому же «молотобойцы» стабильно играют со всеми в текущем первенстве, очень неуступчивы они даже на выезде. Скорее всего, вновь команда сыграет хорошо и заберёт три очка в упорной борьбе».