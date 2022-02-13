«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Ювентус».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Аталанта» — «Ювентус». На мой взгляд, это самое интересное противостояние этого тура Серии А. Хотя эти команды борются только за четвёртое место пока. Однако тот футбол, который они показывают, обещает нам выдать зрелищный очный матч.

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Ещё недавно «Аталанта» уверенно шла в топ-4 чемпионата Италии. Однако слишком часто команда Гасперини начала терять очки. Есть у неё и небольшие проблемы с составом. Несколько атакующих игроков находятся в лазарете, в том числе и Алексей Миранчук.



Частые потери очков привели к тому, что «Аталанта» пропустила выше себя на четвёртое место «Ювентус». Сейчас у туринцев идёт подъём. Клуб перестал проигрывать. Он впервые в сезоне недавно вошёл в зону выхода в Лигу чемпионов. Хотя догнать трёх лидеров Серии А команде Аллегри будет непросто – отставание составляет семь и восемь очков.



Обе команды играют в зрелищный и атакующий футбол. «Ювентус», конечно, чаще играет прагматично. «Аталанта» в этом плане более рискованно иногда выступает. Могут бергамаски и сами огорчить оборону соперника, и пропустить от него же.



Не стану гадать, кто выиграет в этом матче. «Ювентус» набрал ход, а «Аталанта» ещё не отстала от него окончательно, чтобы не иметь мотивации к набору трёх очков. Так что от них я буду ждать яркой и результативной игры. Предлагаю заключить пари на тотал больше 2.5 гола».

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