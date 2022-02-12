«Аталанта» — «Ювентус». Алексей Миранчук пригодился бы

13 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус» 13 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Аталанта» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» (13.02.2022)

Совсем скоро всё внимание заберут еврокубковые соревнования. Перед этим в Италии успеют провести один тур. 13 февраля в Серии А состоятся шесть встреч 25-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Атлети Адзурри» померятся силами одни из претендентов на выход в Лигу чемпионов — «Аталанта» и «Ювентус».

«Аталанта» долгое время удерживалась на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, однако череда неудачных выступлений повлекла спуск на пятую позицию. Логическое обоснование неудачам имеется. По разным причинам из строя выбыло сразу несколько игроков основы. В том числе атакующий полузащитник Йосип Иличич и нападающий Дуван Сапата.



Без сомнений, у «богини» отличный подбор футболистов, но результаты говорят о нехватке сил. Совсем недавно команда вылетела из Кубка Италии на стадии 1/8 финала от «Фиорентины» (2:3). Противник недавно продал главного форварда, был ослаблен удалением с 79-й минуты и всё равно нанёс больше ударов и выглядел на порядок симпатичнее.



В последних трёх встречах чемпионата Италии итоги тоже достаточно скверные. Сыграла вничью с «Интером» и «Лацио» (в обоих случаях 0:0), а также потерпела поражение от близящегося к зоне вылета «Кальяри» (1:2). А ведь задействовать дополнительные ресурсы Джан Пьеро Гасперини тоже может далеко не всегда. Например, недавно в лазарет отправился Алексей Миранчук.

По ходу сезона российский футболист получал мало игрового времени, однако ввиду травм большого количество игроков основы, получил шанс. Воспользовался им отлично, помог одержать победу над «Удинезе» (6:2) в матче 22-го тура Серии А. Записал на свой счёт две результативные передачи. Затем получил время в противостояниях с «Интером» и «Лацио», но в последнем случае получил повреждение.



«Ювентус» не лучшим образом начал текущий розыгрыш чемпионата Италии. Часто проигрывал и казался совсем безобидный для своего статуса. Опытный Массимилиано Аллегри сумел исправить положение и наставить клуб на верный путь. Сейчас располагается на четвёртой позиции с 45 очками и планирует закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Неудачные выступления легко объяснимы. Уход Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед» сказался на результативности. За 24 игры «старая синьора» забила 36 голов, это самый низкий показатель среди топ-9 команд Серии А. Для исправления ситуации в трансферное окно был приобретён один из лучших бомбардиров первенства — Душан Влахович из «Фиорентины».



За 22 встречи в чемпионате Италии сербский нападающий отдал две результативные передачи и наколотил 18 голов. Один из них забил в дебютном матче за «Юве» с «Вероной» (2:0). Эффектно перекинул голкипера соперника, отправив мяч в дальний угол ворот. Единственная проблема — болельщики «Фиорентины», они теперь настроены крайне враждебно. Их можно понять: сначала Кьеза, теперь — Влахович.



Стоит похвалить и защитников туринцев. За 24 матча Серии А пропустили 21 гол, меньше только у лидирующего «Интера» и «Наполи». Отчасти благодаря крепкой оборонительной линии вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первой позиции. Одно разгромное поражение, правда, потерпели — от разъярённого «Челси» (0:4). Зато в других противостояниях одержали победы, в том числе над «аристократами» (1:0).

«Богиня» угодила в кризис. Множество футболистов не могут принять участие в грядущем противостоянии из-за травм. Результаты соответствующие. «Старая синьора» в свою очередь обзавелась классным нападающим и в последних встречах чемпионата Италии выступила отлично. Здесь даже можно рискнуть и взять П2 за 2.54.



Хотя бергамаски бойко противостояли «Интеру» и «Лацио». Не проиграли. Впрочем, вряд ли создадут большие проблемы крепкой оборонительной линии оппонента, но могут попробовать сыграть на результат. Не стоит забывать о низкой результативности туринцев. Думается, лучше взять нулевую фору на гостей за 1.84. Коэффициент тоже приличный, а в случае ничьей букмекер вернёт деньги.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус» 13 февраля 2022 года

«Аталанта» обезоружена травмами атакующих футболистов, забивает мало. Из Кубка Италии вылетела, спустилась на пятую строчку в таблице Серии А. Оптимистично смотреть в будущее крайне тяжело. По крайней мере пока. «Ювентус», напротив, воодушевлён новым приобретением в лице Душана Влаховича. Готовится к Лиге чемпионов. В обороне полный порядок. Думается, как минимум не проиграет.



Ставка: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 1.84.