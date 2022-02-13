«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Для «шпор» сейчас плохая полоса: выиграли только три из последних семи матчей. В этих семи обязательно пропускают, что подчеркивает очень серьёзные проблемы для Антонио Конте, который старается играть надёжно в обороне. Но команда этого пока не слышит. Это действительно большая проблема.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».

А тут «Вулверхэмптон», который не пропускает много с ноября. Если мы посмотрим на статистику, то больше одного мяча не залетает в ворота «Вулвера» как раз с этого месяца. И на выезде играет здорово.



«Тоттенхэм» с их проблемами будет страдать. «Вулверхэмптон» — это не «Лестер», с которым Конте нашёл как бороться.



Думаю, здесь будет что-то похожее на игру с «Саутгемптоном». «Вулвер» очень неуступчивый. Поэтому обе забьют в этой встрече точно».

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