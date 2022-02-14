«Специя» — «Фиорентина»: прогноз Юрия Тесленка на матч Серии А

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Специя» — «Фиорентина».
Ставка: «Специя» не проиграет за 1.96.
«Специя» на 15-м месте, «Фиорентина» на 8-м. Проиграв в начале года дома «Вероне» 2:1, затем «Специя» набрала хорошую форму и не знает поражений на протяжении четырёх матчей кряду.
«Специя» — «Фиорентина»: когда начало, где покажут?
В прошлом туре команда Тьяго Мотты в гостях сыграла вничью 2:2 с «Салернитаной»: на два шальных гола со штрафных «Специя» ответила двумя голами с пенальти. Интересно, что наставник «Специи» был признан лучшим тренером серии А в январе.
В предыдущем туре «Фиорентина» дома в чемпионате уступила по всем статьям «Лацио» 3:0. Затем же в четверг «фиалки» сполна реабилитировались, проведя грандиозный кубковый матч с «Аталантой», в котором команда Винченцо Итальяно победила 3:2. Дублем отметился новичок команды Кшиштоф Пёнтек. Если поляк и дальше продолжит также результативно действовать на поле, то об уходе Влаховича вскоре и не вспомнят.
Думается, «Фиорентина» немало сил и эмоций затратила в кубковой игре среди недели, в то время как хозяева спокойно готовились к данной игре. «Фиалки» неважно в чемпионате играют в гостях: лишь одна победа в последних восьми играх, так что смею предположить непроигрыш хозяев в этом матче», — сказал Тесленок.
Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания.
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Прогноз на матч «Специя» — «Фиорентина»: ночной кошмар «фиалок».
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