«ПСЖ» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.04.



«ПСЖ» собрал мощную команду, способную бороться за победу в Лиге Чемпионов. Не так давно во внутреннем первенстве парижане уничтожили на выезде «Лилль» со счетом 5:1. В предыдущем туре они разобрались с «Ренном» (1:0), уверенно чувствуя себя на лидирующей позиции.

«ПСЖ» — «Реал»: когда начало, где смотреть?

«Реал» неплохо выступает в нынешнем сезоне и вполне может взять чемпионский титул в Испании. Недавно коллектив сыграл 0:0 с «Вильярреалом», теперь отрыв от второй позиции сократился до четырех баллов, зато в еврокубках все прекрасно и в плей-офф команда вышла без проблем.



На мой взгляд, французская команда сегодня одержит победу. Состав явно не хуже, да и звезды вроде Месси будут на мадридский коллектив настраиваться совершенно иначе. В 2019 году хозяева уже выбивали его.



По моему мнению, ещё и испанцам будет сложно, в последних турах всё-таки не было той легкости. К тому же у Бензема есть проблемы со здоровьем, а это серьезная потеря для «сливочных», — сказал Павлюченко.

Лилиан Тюрам сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Марко Асенсио сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Винисиус: Бензема поражает, я видел такое только в видеоиграх.