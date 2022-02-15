«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Николая Ходасевича на игру плей-офф Лиги чемпионов

Спортивный журналист, ведущий YouTube-канала Hodasevich Live о белорусском футболе, комментатор Setanta Sports Николай Ходасевич дал прогнозы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «ПСЖ» в 1 мяч или ничья за 1.97.



«Финал в 2020 году и полуфинал в прошлом сезоне – «ПСЖ» близко подобрался к цели, но Лига чемпионов или футбол вообще тем и хороши: не всегда деньги решают всё. Месси, Рамос, Доннарумма и Хакими – очередная порция кадровых активов, с которыми уж точно всё должно получиться.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «ПСЖ» — «Реал».

Совсем не уверен в финальном успехе «ПСЖ». Начинать сезон по-настоящему с февраля только выглядит красиво. В реальности прогулочный режим в Лиге 1 тащит за собой воз игровых проблем, которые могут обнажиться как раз в плей-офф Лиги чемпионов. К примеру, в ответном матче в Мадриде или на следующей стадии турнира.



Игру первую и домашнюю с «Реалом» как раз вынесу за скобки. В гости приедет уравновешенный опытный соперник с классическим подходом гостевого матча. Сдерживание, расчёт – всё это будет нормальным для Крооса, Модрича, Бензема. Карим даже может забить — шикарный сезон проводит. И вроде бы сразу читается обмен голами, но всё-таки вижу такой вариант рискованным. «Манчестер Сити» вон прошлой осенью в Париже не забил, к примеру.



Между тем мотивация хозяев – небольшой, но козырь на первый матч с «Реалом». Но одной мотивацией большой запас не создашь, а в один мяч – вполне. Ничья – тоже вариант.



И бонусом – азартный заход: гол Лео Месси. В Лиге 1 с результативностью у аргентинца не очень хорошо, но в Лиге чемпионов – порядок.



Сделаю прогноз на победу «ПСЖ» в 1 мяч или ничью, а также на гол Месси», — сказал Ходасевич.

«ПСЖ» — «Реал»: во сколько начало, где покажут?

Лилиан Тюрам дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Марко Асенсио сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».