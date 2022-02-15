США — Словакия: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на первый матч четвертьфинала плей-офф олимпийского турнира в Пекине США — Словакия.



Ставка: победа США и ТБ 4.5 за 2.15.



«Словаки в четвертьфинале в самом уязвимом положении: после убедительной виктории над Германией (4:0) из всех четырёх победителей квалификационного раунда они в наихудшей стартовой позиции. Менее суток на отдых?! С немцами игра началась во вторник в 7:10 по Москве. Точно в то же время в среду произойдёт стартовое вбрасывание в матче с США, единственной командой, набравшей в групповом этапе сто процентов очков – девять из девяти, повергнув в том числе Канаду – 4:2.



Основу ростера американцев составляют студенты. А это чрезвычайно голодные волки. И предельно амбициозные спортсмены. Успех на Олимпиаде гарантирует жирный контракт в НХЛ. «Звёздно-полосатых» в былые годы губило недостаточно серьезное отношение к Играм. Но сейчас, после отказа НХЛ десантироваться в Поднебесной, молодые люди в США поняли – вот он, их шанс на светлое будущее. Здесь и сейчас!



Потому лично я не удивлюсь, если американцы доберутся минимум до финала. Но для этого им необходимо преодолеть словацкий барьер. Терять подопечным канадца Крэйга Рэмзи нечего: он, бесспорно, объяснит, как подопечным одолеть штатовских школяров. Но те уже почувствовали свою силу. Равно как экс-тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн не допустит намёка на недооценку словаков.



Так что ставлю на победу США в результативном матче. Будет заброшено не менее пяти шайб», — сказал Славин.