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США — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф Олимпиады

США — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф Олимпиады
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют США и Словакия.

Ставка: победа США и ТБ 5.5 за 2.90.

«Конечно, словаки на этой Олимпиаде нас иногда удивляют. Например, они ловко разобрались с Латвией (5:2), а Германию в квалификационном раунде просто порвали (4:0).

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Удивляет, что за словаков в четвёртом звене играет 17-летний форвард Юрай Слафковски, который тут уже забросил четыре шайбы. И в защите там бегает Шимон Немец, которому только сегодня исполнилось 18 лет. Они лишь в июле пойдут на драфт НХЛ, это совсем ещё дети. Но на этой Олимпиаде они проходят боевое крещение, и словаки спокойно делают на них ставку.

При этом в нападении у сборной Словакии есть матёрые игроки – например, Цегларик из «Авангарда», Гривик из «Торпедо»… Да и вратарь Патрик Рыбар из минского «Динамо» вот сделал «сухарь».

Так что это крепкая команда. Но и сборная США тут выглядит замечательно. Три победы в трёх матчах группового этапа. Яркий атакующий хоккей. Американцы молодые, но вполне обученные, быстрые и мастеровитые.

Я бы в этом матче взял кэф 2.90 на то, что победят американцы в основное время, а тотал этой игры составит больше 5.5 шайб. Хотелось бы верить именно в такой расклад», — сказал Лысенков.

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