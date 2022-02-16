Россия — Дания, хоккей: эксперты назвали шансы сборной России выйти в полуфинал ОИ-2022

16 февраля в Пекине пройдёт матч 1/4 финала зимней Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Дания. Начало игры в Пекине запланировано на 09:00 мск.
Где покажут матч Россия — Дания?
Явным фаворитом матча Россия — Дания считаются подопечные Алексея Жамнова. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.40, успех сборной Дании идёт за 7.00. Ничья после 60 минут оценена в 5.70.
Аналитики ждут результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27.
На победу сборной России с форой (-1.5) дают 1.65, на победу Дании с форой (+1.5) — 2.25. Вероятность назначения буллита в основное время выражена коэффициентом 10.0.
Итоговая победа сборной России оценена в 1.20, успех Дании с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 4.90.
Александр Кожевников дал прогноз на матч Россия — Дания.
Ставка на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.
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