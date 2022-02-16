«РБ Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.79.



«Мюнхенская «Бавария» возвращается в Лигу чемпионов. Соперник кажется достаточно простым – «РБ Зальцбург».

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Австрийцы всегда смотрят на немцев снизу вверх, поэтому больших надежд они не испытывают на то, чтобы пройти дальше. Но «Бавария» осталась без Мануэля Нойера – без лидера и достаточно харизматичной фигуры. Играть будет Свен Ульрайх, который уже давно является, как говорят в Германии, вратарём выходного дня.



Думаю, что не так всё просто будет для «Баварии». Конечно, по сумме двух матчей она наверняка выйдет дальше, но первая игра будет для неё достаточно сложной. Я не исключаю, что «Зальцбург» в этом матче может забить, стало быть, нужно делать ставку обе забьют и тотал больше 2.5. «Бавария» будет играть в весёлый футбол впереди, но сзади у неё могут возникнуть проблемы», — сказал Андронов.

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