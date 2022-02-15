«Зальцбург» — «Бавария». Роберт Левандовски прикроет Нойера

16 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех австрийцев оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Где покажут матч «РБ Зальцбург» — «Бавария»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария» 16 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Зальцбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария» (16.02.2022)

На выходных миновали матчи внутренних первенств. На очереди — Лига чемпионов. 16 февраля состоятся две встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Ред Булл Арена» сразятся «Зальцбург» и «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер.

«Зальцбург» имеет глубокие корни. Его история началась в далёком 1933 году, но глобальных успехов начал достигать лишь в конце XX века. В сезоне-1993/1994 завоевал первые золотые медали австрийской Бундеслиги и с тех пор пополнил копилку ещё 14 раз. Также стал обладателем восьми Кубков и трёх Суперкубков Австрии.

В текущем розыгрыше первенства дела идут превосходно. Подопечные Маттиаса Яйсле возглавляют турнирную таблицу с отрывом от второй строчки в 14 очков. Поражение только одно — от «Аустрии» из Клагенфурта (1:2). Вничью сыграл с «Ридом» (2:2), «Альтахом» (1:1) и «Адмирой» (0:0), а побед одержал 15 штук. В преддверии грядущего противостояния поражения и ничьей — уже плохой знак.

Дело в том, что уровень чемпионата Австрии невысок. Тем не менее в Лиге чемпионов клуб из Зальцбурга выступил довольно симпатично. Пусть и не без труда, одержал победы над «Лиллем» (2:1), «Вольфсбургом» (3:1) и «Севильей» (1:0). Также сыграл вничью с испанцами (1:1). Поражения потерпел от «французов» (0:1) и немцев (1:2).

При этом сам Юлиан Нагельсман заявил, что австрийский коллектив — неудобный противник, который использует высокий прессинг. Он молод и голоден до побед. Зато немецкий специалист долгое время успешно тренировал «Лейпциг», ему однозначно сыграет на руку знание классической системы «Ред Булл». Недавно он уже одержал победу над своей бывшей командой (3:2) в чемпионате Германии.

У «Баварии» тоже потрясающая история. В её коллекции красуется 31 трофей немецкой Бундеслиги, шесть кубков Лиги чемпионов и масса золотых медалей других турниров. В текущем розыгрыше первенства выглядит великолепно. Возглавляет турнирную таблицу с отрывом в шесть пунктов от догоняющей дортмундской «Боруссии». Имеет все шансы защитить титул, который может стать 10-м кряду.

Тем не менее порой мюнхенская машина заставляет своих болельщиков понервничать. Например, в матче последнего тура чемпионата Германии потерпела поражение от «Бохума» (2:4). Состав на матч был более чем боевой, единственным игроком ротации был голкипер — Свен Ульрайх. Выражение «вратарь — половина команды» в данном случае очень актуально.

Прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Бавария»: вот до чего доводит отсутствие Нойера.

Мануэль Нойер получил травму и пропустит, по некоторым данным, от трёх до шести недель. В грядущем противостоянии участия, соответственно, не примет. А жаль, немецкий голкипер крайне ценен. Он выступает за баварцев с 2010 года, за этот период успел одержать 310 побед в Бундеслиге. В этом показателе сравнялся с легендарным Оливером Каном.

С другой стороны, подопечные Юлиана Нагельсмана крайне сосредоточены на Лиге чемпионов. Что подтверждают шесть матчей группового этапа, в которых играли строго на победу. Итог: разгромили испанскую «Барселону» (оба раза 3:0) и португальскую «Бенфику» (5:2 и 4:0), а также прошлись катком по киевскому «Динамо» (5:0 и 2:1).

Результативность у красных просто потрясающая. За 22 матча чемпионата Германии наколотили 70 мячей, в евротурнире за шесть встреч — 22 гола. Больше всех забивает, разумеется, Роберт Левандовски. Польский форвард записал на свой счёт 35 мячей во всех соревнованиях за немецкий клуб. Как его остановить? Риторический вопрос.

«Зальцбург» относится к числу бойких коллективов, однако уровень состава и выступлений у него совсем иной, нежели у грядущего оппонента. Если до ворот Ульрайха доберётся, то, может, один-два гола забьёт, но вряд ли может рассчитывать хотя бы на ничью. Не стоит забывать, что Юлиан Нагельсман знает, как играют «РБ», одним прессингом немца не удивить.

Поражение от «Бохума», мягко говоря, не самый приятный сценарий для баварцев, но на дистанции они смотрятся здорово. Уверенной поступью идут к очередному трофею Бундеслиги, демонстрируют шикарную результативность и всецело могут положиться на Левандовского, который выступает просто отлично. Вариант: П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.74 выглядит рабочим.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария» 16 февраля 2022 года

Поражения на групповом этапе Лиги чемпионов и в чемпионате Австрии — тревожный звонок для «Зальцбурга». «Бавария» не прощает никаких оплошностей. Она невероятно сильна и имеет огромный запас ресурсов для того, чтобы одержать победу. Единственный минус — отсутствие Мануэля Нойера. Остальные игроки мюнхенской машины в полном порядке. Потому ждём результативной победы гостей.



Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74.

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