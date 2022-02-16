«Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 1.96.



«Зальцбургу» не повезло, что «Бавария» так громко и мощно села в лужу во встрече с «Бохумом». Понято, что два поражения подряд для «Баварии», в принципе, вещь довольно редкая, а после такой встряски можно не сомневаться, что настрой на соседей из Зальцбурга будет запредельный.

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Впрочем, «Зальцбург» — команда весёлая, она ни с кем не пытается закрываться. «Зальцбург» будет играть в свой футбол, что для «Баварии» достаточно удобно, поскольку игра будет на встречных курсах. Исходя из этого, верх здесь будет достаточно серьёзный, поэтому наилучшая ставка на этот матч – тотал больше 1.5 в первом тайме.



Команды могут обменяться мячами, или «Бавария» может сама забить два», — сказал Дементьев.

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