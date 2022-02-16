«Атлетико» Мадрид — «Леванте»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» Мадрид — «Леванте».



Ставка: победа «Атлетико» и ТМ 3.5 за 2.06.



«Матч не такой очевидный, как может показаться. «Атлетико» будет фаворитом, так как команда играет у себя дома. «Леванте» всё ещё с большим отставанием последняя команда в лиге. В первом круге «Леванте» преподнёс всем большой сюрприз и сыграл с «Атлетико» (2:2). «Матрасники» в этом сезоне могут создавать проблемы сами себе.

Ставка на матч «Атлетико» — «Леванте»: атака мадридцев даст огня.

«Атлетико» надо побеждать, так как идет борьба за четвёрку в этом сезоне. Именно за четвёртое место, так как я не думаю, что «матрасникам» удастся забраться выше. Я вам предлагаю следующее – победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 гола.

Несмотря на то что «Леванте» команда, которая много пропускает, не сказать, что «Атлетико» много забивает. Игра с «Хетафе» — это была аномалия. Думаю, что в этой встрече 2-3 гола должно быть и «матрасники» победят. Коэффициент на этот исход более чем неплохой», — сказал Наливайко.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль».

«Зенит» — «Бетис»: когда играют, где смотреть?

Ставка на матч «Барселона» — «Наполи»: с такой защитой даже в Лиге Европы далеко не пройти.