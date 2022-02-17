«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Лейпциг» при Тедеско – команда резкая, дерзкая, пытающаяся разнообразно и эффектно атаковать, и это, как правило, получается довольно эффективно. У «быков» пять побед в шести последних матчах, причем в каждом из них они забивали минимум два мяча.
Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
«Реал Сосьедад» тоже ярок в нападении, хоть это и не видно из статистики. Когда в распоряжении есть игроки вроде Исака, Давида Сильвы и Оярсабаля, вряд ли могло бы быть иначе. В последнем матче против «Гранады» у басков многое получалось в плане созидания и разнообразия атакующих действий.
Сложно здесь угадать исход, очевиднее кажется то, что хотя бы по разу команды отличатся», — сказал Петросьян.
Прогноз на матч «Зенит» — «Бетис»: «Спартак» не дождётся поддержки.
Ещё один прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: Тедеско шутить не станет.
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