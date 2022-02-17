«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.95.
«Лейпциг» — «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Думаю, что для Доменико Тедеско очень важная история, потому что он не так давно пришел в команду и хочет добиваться результата не только в Германии, но и в Европе. Внутри Германии всё несколько сложно. Думаю, что игра с «Баварией» его многому научила.
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Мне кажется, что в домашнем матче «Лейпцига» самым логичным вариантом будет поставить на победу хозяев. Коэффициент довольно высокий – 1,95. Испанцы вряд ли поедут в Германию выигрывать, скорее не проиграть.
Мне кажется, что у «Лейпцига» будет определенное преимущество по ходу матча. Возможности того состава, который есть в расположении Тедеско, располагают к этой ставке – чистая победа «Лейпцига», — сказал Андронов.
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