«Боруссия» Д — «Рейнджерс»: ставка Максима Калиниченко на игру ЛЕ в Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс».
Ставка: ТБ 3 за 1.93.
«В стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы сойдутся «Боруссия» Дортмунд и «Рейнджерс» из Глазго. Интересная встреча команд, которые редко играют друг с другом. Немцы против шотландцев – ради таких встреч мы и смотрим еврокубки.
Ставка на матч «Марсель» — «Карабах» с коэффициентом 3.35.
Для меня, как, думаю, и для многих фаворитом является немецкая команда. Хотя «Рейнджерс» — непростой клуб. В последние годы он является сильнейшей командой Шотландии. Сейчас «Селтик» снова составляет конкуренцию «Рейнджерс». Собственно, чемпионат Шотландии остаётся всё тем же. Там всё ещё доминируют только два клуба.
Если говорить о «Рейнджерс», то нельзя не вспомнить, что команду этой зимой покинул тренер Стивен Джеррард. Добился он определённых успехов со своими игроками и поехал снова покорять Англию. Так что лишился клуб из Глазго своего лидера и наставника. Чуть сложнее ему будет в этой игре.
«Боруссия» вроде как ожила в этом сезоне. Она пытается навязать борьбу «Баварии» в чемпионате Германии. Выходит это с переменным успехом. Но, по крайне мере, уже не опускаются чёрно-жёлтые далеко за пределы топ-3.
Но если в домашнем чемпионате «Боруссии» ловить снова особо нечего, то вот в Лиге Европы есть у неё определённые шансы. В этой паре немцы являются фаворитами. Дортмундцы умеют атаковать и с Холандом, и без него. Плюс, они ещё играют дома.
Буду ждать голов от этих команд в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ставлю на ТБ 3», — сказал Калиниченко.
Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
Прогноз на матч «Зенит» — «Бетис».
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